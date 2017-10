¡Rosángela Espinoza vs. Yahaira Plasencia EN VIVO en Esto es Guerra! Los conductores del reality juvenil se pronunciaron sobre el lamentable episodio que protagonizaron la modelo y la salsera durante uno de sus retos.



Unos bloques después de suscitada la pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia, Mathías Brivio y María Pía Copello se pronunciaron sobre el incidente que los motivó a irse al corte comercial.



“Lo que pasó hace unos instantes con Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza es algo que no vamos a permitir de ninguna manera”, dijo Mathías Brivio. “Eso que acaba de pasar no va a pasar nunca más y el que lo haga se irá del programa”, añadió María Pía Copello.



Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

Es así que los conductores de Esto es Guerra, acompañados de los integrantes de Los Leones y Las Cobras, anunciaron que Yahaira Plasencia y Rosángela Espinozafueron suspendidas por el momento y que la producción iba a determinar las sanciones para cada una de ellas.



“Como bien lo dice Mathías y ese también es mi punto de vista, no vamos a permitir de ninguna manera este tipo de conductas en la televisión. En Esto es Guerra de ninguna manera así que ya se verá qué va a pasar con ellas”, dijo María Pía Copello.



“Como rostros del programa no nos queda más que ofrecer disculpas, a pesar que definitivamente no es algo que hayamos provocado ni querido que pase pero fue, pasó. Las disculpas del caso a todos los televidentes por haber visto tal bochornoso espectáculo que nunca más va a volver a pasar en este estudio”, señaló Mathías Brivio.



Detrás de cámaras de la pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en Esto es Guerra

Sin embargo, en la despedida del programa, los conductores de Esto es Guerra anunciaron que tanto Yahaira Plasencia como Rosángela Espinoza fueron expulsadas y no continuarán más en el programa.



“Por más rivalidad que ha habido entre varios guerreros, nunca ha pasado algo por el estilo y por lo tanto están expulsadas, separadas del programa”, finalizó Mathías Brivio.

Mathías Brivio y María Pía Copello hablan sobre la pelea de Rosángela Espinoza y María Pía Copello en Esto es Guerra

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.