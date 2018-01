¿Raúl Ruidíaz es el nuevo ‘jale’ de Esto es Guerra y defenderá los colores de Los Leones? [VIDEO y FOTOS]

Raúl Ruidíaz, goleador del Monarcas Morelia y jugador de la selección peruana, encabeza con sus buenas actuaciones la legión de compatriotas que militan en la liga mexicana de fútbol. Sin embargo, al parecer este 2018, la ‘Pulga’ buscará destacar en el competitivo mundo de los realitys como integrante de Esto es Guerra.



Leyeron bien: Raúl Ruidíaz fue oficializado como nuevo ‘jale’ de Esto es Guerra para defender los colores de Los Leones en la nueva temporada del programa llamada EEG: El Gran Juego a través de un breve spot emitido en uno de los cortes comerciales de VBQ Empezando a vivir, que se emite en horario estelar por la señal de América Televisión.



En las imágenes se ve a una persona vestida de terno cargando un maletín caminando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para después abordar un avión con destino a México. Una vez allí, su objetivo es reunirse con Raúl Ruidíaz, quien protagonizó una breve sesión de entrenamientos en la cancha del estadio de su club, el Monarcas Morelia.



Raúl Ruidíaz oficializa su ingreso a Esto es Guerra con misterioso spot

A su llegada a los camerinos, Raúl Ruidíaz le pregunta al misterioso sujeto quién era, a lo que este le responde que tenía una llamada para él. ¿Quién se encontraba al otro lado de la línea? Pues nadie más que 'El Jurado' de Esto es Guerra, que tras saludar al futbolista, le dijo que quería que entrara al juego y le preguntó si estaba listo.



“¿Tú quieres que yo juegue con ellos? Estás loco”, respondió Raúl Ruidíaz, a lo que 'El Jurado' de Esto es Guerra le dijo que “el equipo necesita un líder como usted, alguien con su fuego, alguien que tenga ese instinto que usted posee”, mientras se mostraba un resumen de los goles del atacante con el Monarcas Morelia y la selección peruana.



“En verdad es una decisión muy difícil”, señaló Raúl Ruidíaz, a lo que 'El Jurado' de Esto es Guerra dijo: “No, no es una decisión difícil pero será una decisión importante”, al tiempo que su ayudante abría el maletín y develaba la camiseta de Los Leones que tenía separada para el artillero.



“Si acepto tu propuesta, ¿contra quién me enfrentaría?”, preguntó Raúl Ruidíaz, quien finalmente se pone la camiseta dando a entender que acepta el desafío. “Sr. Ruidíaz, creáme. No se arrepentirá”, respondió 'El Jurado' de Esto es Guerra en medio de una risa entre burlona y malévola. “Muy pronto... EEG El Gran Juego”, finaliza el spot.

¿ @RaulRuidiazM estás listo para enfrentarlos? ¡Necesitamos tu liderazgo, tu instinto ganador!



Ellos aún no han visto nada... ¡El juego, está por comenzar!

¡MUY PRONTO! pic.twitter.com/wamWI6pLHW — Esto es Guerra (@estoesguerra_tv) January 25, 2018

