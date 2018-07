¡Disparó con todo! Rosángela Espinoza volvió a arremeter contra Karen Dejo al inicio de 'Esto es Guerra' y desató todo un enfrentamiento entre 'retadores' y 'guerreros'. La 'Chica Selfie' pidió que se sancione a la morocha por tirarle un codazo en pleno juego, pero explotó y desató toda su furia luego que Sheyla Rojas le dijera que "no era para tanto".



Rosángela Espinoza le recriminó a Karen Dejo y Sheyla Rojas por su actitud en el programa. "Pides respeto, pero en todo el video te burlas. Yo no tengo por qué fingir o una lesión. Me dices Neymar", reclamó la modelo en 'Esto es guerra' .



"Karen, todo estaba bien hasta que me tiraste la harina y comenzaste a burlarte", sostuvo Rosángela Espinoza en el programa. "En realidad todos los hicieron", sentenció la 'chica selfie' en 'Esto es guerra' .

"No nos hemos burlado de tu dolor, nosotros hemos creído que ese golpe no era para tanto", le dijo Sheyla Rojas a Rosángela Espinoza y le indicó que durante el tiempo que estuvo en el reality tuvo que soportar golpes y burlas de sus compañeros de 'Esto es guerra' , pero no por eso se va quejarse en todo momento.

"Yo no he visto que se burlaran de ti. Tanto dices que Patricio Parodi es mentiroso... y ahora tú eres la mentirosa", disparó Rosángela Espinoza contra Sheyla Rojas .