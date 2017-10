Esto es Guerra: Fabio Agostini confiado en ganar el circuito ‘Guerrero Inka’ [VIDEO]

El español Fabio Agostini está seguro de ganar el circuito del ‘Guerrero Inka’, que es una prueba extrema que se realizará, esta semana, en ‘Esto es guerra’.



“Estoy confiado (de ganar), porque competiré con personas blandengues. No tengo miedo, eso es para los débiles y yo no le temo a nadie”, afirmó Fabio Agostini.



Sin embargo, Krayg aseguró que el español no ganará porque su fuerte son las pruebas cortas y el ‘Guerrero Inka’ es de resistencia.

