Esto es Guerra: ¿destino de Fabio Agostini en el reality, tras pelea con María Pía Copello, es incierto? 

El incidente que tuvieron Fabio Agostini y Luis Alonso Bustíos, en la edición del jueves de Esto es Guerra, tuvo como tercera implicada a María Pía Copello. Ella y el español se trenzaron en un intercambio de palabras, el cual concluyó con el retiro del europeo del reality.



En el más reciente programa de Esto es Guerra, María Pía Copello y Mathías Brivio se refirieron al mencionado problema. "Ponerme a contestar a Fabio, me canso", dijo la conductora en un inicio.



Brivio comentó que "está claro" que Fabio Agostini no quiso hacerle daño a Luis Alonso en Esto es Guerra. Luego de ello, María Pía Copello afirmó que el español siempre quiera sacar provecho de las competencias.



"Siempre pasa algo con Fabio Agostini, siempre. Cuando uno lo enfrenta, él, lo mejor que tiene, es ponerle 'chapas' a sus compañeros, enfrentarse a mí, siempre. No creo que hay que bajarle un cambio, creo que hay que bajarle cinco para estar aquí, en Esto es Guerra", comentó la presentadora.



De acuerdo con ambos conductores, el destino de Fabio Agostini en el reality todavía es incierto. La siguiente semana tiene una conversación con la producción de Esto es Guerra.