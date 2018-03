Esto es Guerra: Mario Irivarren sufrió una lesión que te dejará espantado [VIDEO y FOTOS]

En la última edición de Esto es Guerra hubo una situación que puso los cabellos de punta a más de uno. El protagonista de esta escena fue Mario Irivarren, quien sufrió una terible lesión mientras participaba en uno de los juegos del programa.



Todo se dio cuando el 'excombatiente' tenía que trepar un muro para encontrarse con sus compañeros de equipo. En ese instante, el hombro de Mario Irivarren se salió de su lugar.



Los paramédicos en el estudio de Esto es Guerra entraron rápidamente para socorrer al fornido, el cual manifestó su dolor con un grito. Para suerte de Mario Irivarren, todo volvió a la normalidad con un par de golpes.



"Primera vez en mi vida que me ha pasado esto. Se me fue (el hombro) para atrás y no sabía cómo hacer para que regrese. Le metí un par de golpes y regresó", contó Mario Irivarren visiblemente impactado por lo ocurrido en Esto es Guerra.