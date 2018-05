Esto es Guerra: Nicola Porcella discute con Mathías Brivio por impedir que cámaras graben a Angie Arizaga

Momentos de tensión se vivieron en la última edición de'Esto es Guerra' , luego de que Nicola Porcella y Mathías Brivio discutieran en vivo. El modelo impidió que las cámaras grabaran a su novia Angie Arizaga , quien estaba recostada en un sofá por una lesión que sufrió.

Como se recuerda, la producción de ' Esto es Guerra' decidió suspender a Nicola Porcella por protestar el pase a sentencia de su pareja Angie Arizaga, quien se habría lastimado durante una de las pruebas del reality.

Por ese motivo, Angie Arizaga tuvo que ser atendida en un ambiente alejado de los reflectores, hasta donde llegaron las cámaras del reality para registrar cada instante. Esto molestó a Nicola Porcella quien pidió que se retiraran.

Suspenden a Nicola Porcella y mandan a sentencia a Angie Arizaga en EEG

“Nicola estamos en un programa en vivo y esto es parte del programa. Lo hemos hecho con todos lo que han tenido una lesión” , comentó muy enérgico Mathías Brivio.

"Es mi novia, esto no es un reality. Está mal, si ustedes quieren hacer un show de esto, háganlo. Yo no voy hacer un show con mi novia", dijo furioso Nicola Porcella, quien a su vez pedía que dejaran de grabar.

“Después vas hablar con producción… Yo no me voy a poner a discutir con Nicola de lo que se tiene o no que hacer”, finalizó Mathías Brivio.