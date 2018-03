Esto es Guerra: Rosángela Espinoza llamó 'víboras' a varias de las 'guerreras' y provocó un aluvión de furia

La última edición de Esto es Guerra estuvo más 'inflamable' que de costumbre. Una de las situaciones que hizo ello posible fue protagonizada por Rosángela Espinoza, quien dio unas declaraciones que 'sacaron roncha' en algunas participantes.



"Prefiero estar en Esto es Guerra que con estas víboras", sostuvo Rosángela Espinoza, motivando un gran barullo entre los que estaban en el set de Esto es Guerra. La joven, además, reveló algunas cosas que sacaron chispas en Alejandra Baigorria y Karen Dejo.



"Yo no tengo pelos en la lengua. Cuando yo entré a Combate, muchas de estas personas se creían las divas en el programa. No me dejaban (tranquila) en el (estudio de) maquillaje. Siempre a los nuevos nos minimizaban", indicó Rosángela Espinoza en Esto es Guerra.



RESPUESTA

"Yo creo que estamos en un programa que va dirigido a todo público (...) emplear palabras inadecuadas, como insultos, están de más (...) Lo que pasa, Rosángela, es que hay que pensar antes de hablar", respondió Karen Dejo en esta sección de Esto es Guerra.



La morena dejó entrever que Rosángela Espinoza no tenía un "argumento lógico", a lo cual la 'Barbie peruana' contestó que solo decía la verdad. Sin duda, toda una bombaza en Esto es Guerra que provocará más de una reacción.