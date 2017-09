Las riñas entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia no tienen cuándo terminar. Y todo indica que la musas, más temprano que tarde, se verán las caras ya sea en un ring o en el escenario principal de Esto es Guerra.



En el último capítulo de esta historia de rivalidad se dejó en claro que Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia tienen las cosas claras: jamás se llevarán bien. Todo empezó cuando la chica de los selfies más picantes de Instagram estaba por participar en el juego de los dibujos.



Fue así que María Pía Copello, una de la conductora de Esto es Guerra, le preguntó a Rosángela Espinoza por las clases de boxeo que está tomando con más regularidad. La musa, expareja de Carloncho, respondió algo que dejó la 'pelota picando' para una respuesta letal de Yahaira Plasencia.



"Hay que estar preparadas (ya que) guerra avisada no mata gente... Es bueno estar preparada. Si otras no se preparan, es su problema", dijo Rosángela Espinoza. Ante ello, Yahaira Plasencia intervino y demostró tener más 'barrio' que la voluptuosa modelo.

EN EL RING

La escalada de comentarios de cada una de las chicas elevó la temperatura en Esto es Guerra. El tema llegó al punto de ebullición cuando Yahaira Plasencia retó a Rosángela Espinoza a enfrentarse en un ring.



La situación generó las burlas de los participantes de Esto es Guerra casi de forma inmediata. Todo ello motivó a que Rosángela Espinoza propusiese un reto de vencidas a Yahaira Plasencia, quien se 'picó' poco después.



“Yo solamente digo que si nos ponen en un ring, que se coloque protector en la dentadura porque si no (lo hace), se le caerán los dientes”, mencionó Rosángela Espinoza. Yahaira Plasencia, como se vio en Esto es Guerra, contestó el tema haciendo alusiones a las operaciones que habría tenido la modelo en el rostro.