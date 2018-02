¡Gana mil dólares con 'Fear the Walking Dead'! [VIDEO y FOTOS]

Entre los jurados se encuentran el productor ejecutivo de la serie Greg Nicotero y los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg



AMC Global anuncia el comienzo de una competencia que invita a los seguidores de “Fear the Walking Dead” a diseñar sus propias piezas promocionales y artísticas de la cuarta temporada. AMC llama a los fans de América Latina, Romania, Polonia, Portugal, España, Tailandia y Reino Unido a crear y presentar sus diseños. El ganador de cada país verá su obra en un cartel publicitario de su ciudad y obtendrá un premio de USD 1.000. Además, los jueces escogerán un ganador para que viaje con un acompañante a Los Ángeles, donde comenzó la historia de “Fear the Walking Dead”. Entre los jurados se encuentran el productor ejecutivo de la serie Greg Nicotero y los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg.



“Siempre es estimulante para nosotros conocer la pasión y dedicación de los seguidores de Fear the Walking Dead”, expresó Geraud Alazard, vicepresidente senior de marketing en AMC Networks International. “Parece apropiado que invitemos a los fanáticos a formar parte del lanzamiento de la nueva temporada al crear una pieza de arte original que exprese lo que el espectáculo significa para ellos. Estoy muy entusiasmado por ver lo que se les ocurrió y asociarme con los afiliados de AMC Global en el lanzamiento de la competencia en apoyo a la tan esperada nueva temporada".



Los fanáticos tienen hasta el 5 de marzo para presentar sus obras. Para obtener más información del concurso y conocer los términos y condiciones, ingresar a los siguientes links:



América Latina: http://www.feararmy.com

Polonia, España, Portugal, Thailanda y Reino Unido: https://posterspy.com

Romania: https://www.facebook.com/amctvro



En la cuarta temporada de “Fear the Walking Dead”, veremos el mundo de Madison Clark (Kim Dickens) y su familia a través de nuevos ojos: los ojos de Morgan Jamen (Lennie James), quien se une a la historia desde el mundo de “The Walking Dead”. El pasado inmediato de los personajes se mezcla con un presente incierto de lucha y descubrimiento mientras conocen a nuevos amigos, enemigos y amenazas. Luchan por ellos mismos, entre ellos y contra una legión de muertos para construir de algún modo una existencia frente a la aplastante presión de las vidas que se deshacen. Habrá oscuridad y luz, terror y gracia; los heroicos, los mercenarios y los cobardes, todos chocando juntos hacia una nueva realidad de "Fear the Walking Dead".



Producida por AMC Studios, “Fear the Walking Dead” cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero. La nueva temporada consiste de 16 episodios y la última mitad de la temporada se estrenará más adelante en 2018.



Podrán participar del Concurso todas aquellas personas mayores de 21 años de edad al momento de participar, que residan en Argentina (con excepción de las provincias de Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego), Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en la medida que así lo permita la ley (en adelante, la “Región”). El Concurso no es válido en donde estuviera prohibido por la legislación local.