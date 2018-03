Llega a la pantalla chica la nueva versión de "Patoaventuras" [FOTOS]

Desde el domingo 4 de marzo a las 10:30 a.m nuestros días no volverán a ser iguales, porque regresa a la pantalla chica, a través de Disney Channel, la aclamada seria animada "Patoaventuras".

En esta nueva versión se narra las andanzas del más famoso multimillonario, Rico McPato; su temperamental sobrino el Pato Donald; sus sobrinos trillizos, los traviesos Hugo, Paco y Luis; y el confiable equipo de la mansión McPato: el valiente chofer y piloto Joe McQuack; la práctica ama de llaves Sra. Beakley, y su nieta, Rosita Vanderquack, aventurera residente y la más reciente amiga de los trillizos.

Luego de diez años sin hablarse entre ellos, Rico McPato se reúne con el Pato Donald luego de que él le pide que cuide por el día a sus tres sobrinos Hugo, Paco y Luis. La presencia de los niños revive el espíritu aventurero de Rico McPato, quien guiará al grupo en incontables expediciones en búsqueda de tesoros, mientras que los sobrinos, y su nueva amiga Rosita, intentarán develar la verdad detrás de lo que causó que sus tíos se separaran y se retiraran de la aventura.

Armado con su moneda de la suerte, Tío Rico McPato junto a sus sobrinos nietos Hugo, Luis y Paco, están en la búsqueda del tesoro oculto de su familia. En su camino pueden enfrentarse con un robot fuera de control, o viajar al desierto para rescatar a Pato Donald de las garras de una malvada momia, pero la banda no descuida ningún detalle en su afán por la aventura.



​