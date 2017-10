Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia siguen siendo criticadas en las redes por pelea [VIDEO]

De nunca acabar. Rosángela Espinoza no solo denunció a Yahaira Plasencia por agresión física, también asegura que la ‘Reina del totó’ siempre tuvo la intención de agredirla en el rostro y ‘lo consiguió’.



Sin embargo, tanto Rosángela Espinoza como la salsera vienen siendo criticadas en las redes sociales y calificadas de ‘pirañas’, ‘agresivas’ e ‘hipócritas’, por su actitud violenta al pelearse en ‘Esto es guerra’.



“Ahí está la chica, tenía las ganas de pegarme en el rostro y lo consiguió. Qué horrible, de verdad”, escribió Rosángela Espinoza en su Twitter después de ver un video, de hace unos días, donde Yahaira Plasencia pierde un juego y Rosángela le tira la ‘torta en la cara’, pero declara que no le molestó porque ‘ya tengo el sabor de que le golpeé su carita hermosa y la empujé’, dice Plasencia.



De otro lado, tanto Rosángela Espinoza como Yahaira Plasencia han decidido olvidar sus agresiones y proseguir con sus actividades.



“En sesión de fotos. No voy a rendirme, la vida continúa”, escribió Rosángela Espinoza. “Un artista nunca se deja caer, siempre adelante...”, tuiteó Yahaira Plasencia.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

REDES SOCIALES

El bochornoso incidente que protagonizaron generó muchas críticas. “Yahaira Plasenciano tiene clase, es tosca, brusca para jugar”; “Actúas sin pensar...eres agresiva, mentirosa, hipócrita, engañaste a tu enamorado Farfán”; “Yahaira, eres un mal ejemplo para los niños. Lo mejor que puedes hacer es irte de la televisión”; “Rosángela Espinoza se hace la víctima, ya no se acuerdan cuando escupió a Génesis...”; “A ti te gusta criticar, atacar, ser chismosa, pero no te gusta que hagan lo mismo contigo...”, escribieron los cibernautas.