¿Cuántas veces han secuestrado a Athena en Saint Seiya? [VIDEO y FOTOS]

A cualquier persona no muy entendida en el tema de Saint Seiya si le preguntas “¿qué lo que más recuerdas de la serie?”, seguro te dirá que recuerda que a Athena la paraban secuestrando. Pero veamos realmente cuantas veces ha sido secuestrada en la animación nuestra querida Diosa protectora de la tierra.



1-El primer secuestro se dio en los capítulos que los caballeros de bronce están en busca del casco de oro. En ese entonces no sabíamos mucho de los caballeros de oro, y el gran adversario era Docrates, el terrible gigante que no le tenía miedo a nada ni a nadie (excepto a la policía, supongo que tenía requisitorias).



2-El segundo secuestro se da a manos del caballero de plata Jamian del Cuervo, aquel caballero que empezó dándole tremenda paliza a Seiya, pero sin embargo más adelanto bajó su nivel hasta quedar como un payaso.



3-El siguiente secuestro no se da sino hasta la saga de Poseidón, capítulos en los cuales el buen Julián Solo trata de conquistar a Saori, sin embargo esta lo rechaza y Julián hace honor a su apellido, es decir se queda “Solo”.



Ahora, demos un vistazo a las películas clásicas, empezando por la primera, la película de Eris.



4-En este filme Athena es secuestrada por la diosa de la discordia, que pretende extraerle todo su poder con una rica manzana de oro (creo que si le ponía una sandía la hacía más rápido, pero se ve poco elegante).



5-En el segundo filme de la serie nuestra querida Athena también es secuestra, ya que no puede moverse a voluntad propia, y solo puede ver como el terrible Dolbar acaba con sus caballeros.



6-Nos pasamos al cuarto filme clásico de la serie, en donde Athena es secuestrada casi al final por nada más y nada menos que el terrible Lucifer!. Sin embargo es salvada por un poderoso Seiya que vestía la armadura de Sagitario.



7-Finalmente, tenemos el último secuestro, el de la saga de Hades. En esta saga nuestra pobre Diosa es secuestrada y encerrada en la vasija que extrae toda su sangre y va muriendo poco a poco.

Como ven, nuestra querida Diosa ha sido secuestrada 7 veces (si me olvido de alguna me avisan, no incluyo las del manga porque llegamos a los 10)



Pero vamos, todos disfrutamos como la secuestran y nuestros héroes van al rescate, eso no lo podemos negar.



¡Saludos!

Jorge de Pegaso