De vuelta al barrio: Anita quedó desconsolada por las palabras de Malena [VIDEO y FOTOS]

El regreso de Anita, como se vio en De vuelta al barrio, dejó a varios sorprendidos. Ello fue porque la docente había dado luces, en su partida, que no iba a volver a la cálida zona de San José y tenía miras de arreglar las cosas con su esposo.



En una conversación que se dio entre ella y Malena, durante el capítulo más reciente de De vuelta al barrio, la maestra terminó acongojada porque su vida está pasando por momentos muy complicados.



Anita relató a Malena que vio cómo su todavía marido poseía una 'vida hecha', cuando llegó con él. La madre de Dante aprovechó, entonces, para dejar las cosas clara con ella con relación a su hijo y las nuevas experiencias que está teniendo.



"Él está pasando por una linda etapa. Él conoció a una muchacha", dijo Malena en De vuelta al barrio, agregando que Azucena es una buena chica. Ello descompuso a Anita, quien no pudo ocultar el nudo en la garganta.

Dejando las sutilezas de lado, Malena le pidió que no busque a su hijo. "No te preocupes, Malena. No va a pasar nada entre Dante y yo. Yo quiero que Dante sea feliz, aunque no sea conmigo", sostuvo Anita en De vuelta al barrio.



Cuando Malena salió del ambiente en el que estaban conversando, la profesora dejó derramar algunas lágrimas de amargura y desazón. Solo habría que esperar si conoce a otra persona o le 'mueve el piso' a Dante en De vuelta al barrio.