De vuelta al barrio: ¿Dante y Ana serán descubiertos por la directora del colegio? [VIDEO y FOTOS]

Dicen que no hay algo peor que una mujer despechada. Ello parece confirmarse en el último capítulo de la serie De vuelta al barrio, donde Azucena habló con la directora del colegio donde Ana y Dante trabajan y le comentó que unos docentes del centro educativo están sumergidos en una 'relación adúltera'.



"¿Qué ejemplo puede dar un colegio donde los profesores mantienen relaciones adúlteras? No me diga que no lo sabía", comentó Azucena en De vuelta al barrio como argumento para retirar a su hermano del plantel.



Luego de ello, en una reunión de maestros, la directora lanzó la bomba. Esto hizo, como se vio en De vuelta al barrio, que Ana y Dante sudasen frío.



El gesto que ambos hicieron denotó nerviosismo. Total, los dos pueden perder sus trabajos gracias a la acusación de Azucena en De vuelta al barrio.



Hay que mencionar que la actitud de la joven se dio luego de que Dante pusiera fin al romance que ambos tenían aduciendo que no sentía amor por ella.