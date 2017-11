De vuelta al barrio: Dante terminó con Azucena porque no puede controlar más sus sentimientos por Ana 

El beso que se dio con la guapa Ana movió el piso a Dante en De vuelta al barrio. Y es que, como se vio en su capítulo más reciente, él tomó una decisión con respecto a su romance con la tierna y entregada Azucena.



Todo se dio en el marco de una conversación que ambos tuvieron, en la que la joven le preguntó el motivo de su cambio de actitud. Así, Dante le pidió que le perdonara porque no podía seguir con ella.



"No puedo seguir engañándome más. Yo no estoy enamorado de ti", dijo el chico de los lentes en De vuelta al barrio. Azucena, impactada por estas declaraciones, minimizó la situación y sostuvo que eso se trataba de un bajón típico en las parejas.



Dante insistió en que sus sentimientos no eran los que ella esperaba. "No somos una pareja, somos amigos", indicó él en esta escena de De vuelta al barrio.



La joven empezó a fastidiarse con las palabras de Dante. "A veces, eres muy tonto", señaló Azucena agregando luego que ambos podrían intentar nuevamente ser enamorados.