De vuelta al barrio: Felicitas dejó sorprendido a Pancho con su nuevo look [VIDEO y FOTOS]

Asombrado. Así quedó Pancho en el último capítulo de la serie De vuelta al barrio tras ver cómo Felicitas había cambiado su look. Esta variación en su apariencia no es gratuita, sino consecuencia de la invitación que Estela y Sara le hicieron a su fiesta de promoción.



Todo empezó cuando las gemelas estaban haciendo la lista de canciones para la mencionada reunión. Felicitas, que había ido a comprar, las encontró y sintió curiosidad por todo ello.



"¡Qué bonito! A ver, cuéntame", fue lo Felicitas mencionó en dicha escena de De vuelta al barrio para luego sentarse en la banca donde estaban las chicas.



En medio de la conversación, Felicitas mencionó que todavía no terminaba el colegio. Todo ello conmovió a las chicas, quienes la invitaron a la fiesta para que acuda con Oliverio.

CAMBIO DE LOOK

Cuando Felicitas ya estaba cambiaba, ella se cruzó con Pancho, quien no dudó en darle un halago por su renovada apariencia. "¡Qué linda que estás!", sostuvo el joven en De vuelta al barrio.



Poco después llegó el galán de Felicitas, vistiendo un saco de cuadros y un sombrero de paja. Como es la tradición, Oliverio colocó una flor en la muñeca de su amada.