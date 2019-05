Taxista se llevó 10 mil soles con ‘La Cartilla Regalona’

“Me han convertido en el hombre más dichoso del país. El próximo mes nace mi tercer hijo y lo esperaremos con un billetazo bajo el brazo”, dijo muy emocionado Juan Leonidas Canal (34), ganador de los 10 mil soles de ‘La Cartilla Ganadora’, de Trome.

Panadero y taxista, Juan contó que llenó su cartilla con los diarios que compraba en diferentes quioscos del Callao, donde vive desde hace muchos años, cuando sus padres llegaron a Lima de Cusco y Áncash.

“Vivo por la avenida Bocanegra y antes de ir a la panadería donde trabajo, siempre me compraba mi Trome. Cuando tuve la cartilla y vi que tenía todos los números, por Dios que no podía creerlo. Es más, hasta ahora no me lo creo”, comentó el padre de familia, que nunca había ganado ni una canasta en el colegio de sus hijos.

PAGARÁ AUTO



Contó que los 10 mil soles contantes y sonantes que se llevó, le servirán para terminar de pagar su carro, el cual sacó el año pasado.

“Con este dinero voy a respirar un montón porque ahora lo que gane como panadero y taxista será para criar a mis tres hijos y ya no pagar el carrito, realmente Trome nos cambia la vida”, señaló contando sus billetes.

Juan Canal ganó llenando ‘La Cartilla Ganadora’ con los números: 20,37, 74, 72, 12.



Así como él, usted también puede ser un nuevo ganador. Solo debe juntar sus ‘bolillas’. Mientras más diarios adquiera, más posibilidades de llenarla tendrá. Recuerde que hay premios de 10 mil, 5 mil, 500, 200 y 100 soles.



Además del dinero en efectivo, también puede participar en el sorteo de smart TV y lavadoras.