No tienes por qué sufrir cuando llegas a fin de mes. Por eso, es importante que incentives el ahorro en casa, así podrán todos cumplir sus planes y vivir tranquilamente. El ABC de la Banca del BCP te da una serie de recomendaciones para que empieces a hacerlo:

1. Haz una lista de tus ingresos

Para empezar, debes tener tu dinero ordenado. Haz una lista del dinero que generas por tu esfuerzo. Es decir, tus ingresos fijos (tu sueldo neto) y los variables, esto último puede ser un pago por horas extras, algún alquiler que realices o un negocio ocasional.

2. Conoce tus gastos uno a uno

Enumera tus gastos, que pueden ser el alquiler de tu vivienda, los servicios básicos (agua, luz, teléfono o educación), un préstamo o pago de deudas, la alimentación, artículos de aseo u otros gastos que necesariamente debes cumplir. En una lista aparte pon tus gastos extras, como un regalo, una salida nocturna, ya que estos son los gastos que podrás reducir en caso no te alcance. ¡Lo importante es que anotes todo!

3. No olvides los gastos hormiga

Imagina que quieres acompañar tu almuerzo con una gaseosa o un postre, o al salir del trabajo optas por ir a casa en un taxi. Son gastos que no tenías en tu lista pero como son tan chiquitos, no los consideras importantes. Bueno, esos son los gastos hormiga, que acumulados podrían resultar un ahorro.

4. No compres lo que no utilizarás

Si vas a realizar las compras semanales, anota lo que te será útil y no te salgas de lo establecido. Tu bolsillo siempre te lo agradecerá.

5. Separa una parte de tu sueldo

Apenas recibas tu sueldo, separa lo que vas a ahorrar en una cuenta distinta a donde guardas el dinero que gastarás en el mes, así no caerás en la tentación de utilizar ese dinero. Los expertos recomiendan que como mínimo separes el 10% de tu sueldo mensual al ahorro. Eso quiere decir que si tienes ingresos por S/2.000, debes ahorrar S/200.

6. Evalúate a fin de mes

Si consideran que ese 10% es muy poco, lo recomendable es que uses tu creatividad para incrementar esa cifra a 15% o 20%. Por ejemplo, empieza no teniendo gastos hormigas y reduciendo algunos gastos extras: en vez de almorzar en la calle puedes llevar la comida al trabajo. O reducir el gasto de tu celular al elegir un plan a tu medida.

