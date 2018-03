¿Estás pensando en equipar tu casa, construir el segundo piso o juntar para comprarte un auto? Entonces, es momento que cada mes tengas un ahorro que, en el corto o mediano plazo, te permita alcanzar tus planes. Sigue estas claves:

1) Haz una lista de tus ingresos

Para empezar, debes tener en cuenta todo el dinero que generas por tu esfuerzo. Es decir, tus ingresos fijos (tu sueldo neto) y los variables, esto último puede ser un pago por horas extras, algún alquiler que realices o un negocio ocasional (cachuelo).

2) Conoce tus gastos uno a uno

Enumera tus gastos fijos, que pueden ser el alquiler de tu vivienda, los servicios básicos (agua, luz, teléfono, educación), un préstamo, la alimentación; los variables, como la ropa y artículos de aseo; y finalmente los extras, como un regalo, una salida nocturna, etc.

3) No olvides los gastos hormiga

Imagina que quieres acompañar tu almuerzo con una gaseosa o un postre, o al salir del trabajo optas por ir a casa en un taxi. Bueno, esos son los gastos hormigas, los gastos chiquitos que no consideras en tu presupuesto. ¡Siempre aparecen y son los que te preguntes a dónde se fue tu dinero!

4) Redondea

Cuando se trate del dinero que recibes, redondéalo hacia abajo y si recibes más podrás ahorrarlo. Si es un dinero que tienes que gastar, redondéalo hacia arriba, si la cuenta sale menos, tendrás un pequeño ahorro.

5) Evalúate a fin de mes

Lo recomendable es que uses tu creatividad si te percatas de que tu ahorro mensual es pequeño. Por ejemplo, en vez de comprar menú, puedes llevar comida al trabajo. O reducir el gasto de tu celular al elegir un plan más económico.

CONSEJOS DEL ABC DE LA BANCA

A. Incluye el ahorro en tu presupuesto: ahorra al menos el 10% de tus ingresos. ¡Por cada S/10 ganados, S/1 a la cuenta de ahorros!

B. Guarda el sencillo: todo centavo es ahorro. Y es que a veces pagamos con un billete y ya le perdemos el rastro a las monedas. Lo mejor que puedes hacer es juntarlos y llevarlos directo al banco.

C. No compres lo que no utilizarás: respeta tu presupuesto. Si vas a realizar las compras semanales, anota lo que te será útil y no te salgas de lo establecido. Tu bolsillo siempre te lo agradecerá.

¿Con ganas de aprender más? Ingresa a www.abcdelabanca.com y recuerda que con el ABC de la Banca del BCP todo es más fácil de entender.

PUBLIRREPORTAJE