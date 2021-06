Aprendo en Casa EN VIVO hoy miércoles 2 de junio del 2021: Entérate toda la programación

Este miércoles 2 de junio continúa la séptima semana del programa Aprendo en Casa. Del 31 de mayo al 4 de junio se realizarán distintas actividades para el nivel inicial, primaria y secundaria por TV Perú, Radio Nacional y Canal IPE.

Las clases virtuales del programa Aprendo en Casa serán transmitidas oficialmente por Radio Nacional y TV Perú y serán retransmitidas por los demás canales de señal abierta a nivel nacional.

Programación completa de Aprendo en Casa EN VIVO

Revisa a continuación la programación completa del programa del Ministerio de Educación Aprendo en Casa para los tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria.

Inicial

Horario: 9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Tema: Me protejo del coronavirus cuidando el agua Parte 1

Competencias: Construye su identidad. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común.

Primaria 1er y 2.° grado

Horario: 9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Tema: Las prácticas ancestrales en el cuidado de la salud

Primaria 3er y 4.° grado

Horario: 10:00 a. m. a 10:30 a. m

Tema: ¡A cuidar nuestras horas de sueño!

Primaria 5.° y 6.° grado

Horario: 10:30 a. m. a 11:00 a. m

Tema: ¿Cómo los saberes ancestrales han nutrido el conocimiento científico en beneficio de la salud?

Secundaria

Secundaria 1er y 2.° grado

Horario: 11:30 a. m. a 12:00 m.

Tema: Let’s express our feelings

Secundaria 3er y 4.° grado

Horario: 1:30 p. m. a 2:00 p. m

Tema: Blue at first, happy at last

Secundaria 5.° grado

Horario: 2:00 p. m. a 2:30 p. m.

Tema: ¿Cómo elaboramos prototipos de artefactos caseros ecológicos que promuevan el cuidado de la salud y el ambiente?

Secundaria 5.° grado

Horario: 2:30 p. m. a 3:00 p. m.

Tema: ¿Cómo podemos informar sobre la salud y el ambiente utilizando adecuadamente los sustantivos o nombres?

Conoce la programación básica especial para TV de este miércoles 2 de junio

EBE (Educación Básica Especial)

Horario: 11:00 a.m. a 11:30 a.m.

Ciclo IV (3. er y 4.° grado) Me divierto clasificando y reciclando papel, cartón, plástico y vidrio

Experiencia de aprendizaje: Cuido mi salud practicando y promoviendo hábitos saludables.

Competencias:

Construye su identidad. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

Conoce la programación de radio nacional

Día: miércoles 1 de junio

Inicial

Horario: 2:30 p.m. a 3:00 p.m.

¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me muevo?

Competencias: -Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. -Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. -Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

Primaria 1er y 2.°

Horario: 4:00 p.m. a 4:30 p.m.

Tema: Nos lavamos las manos con agua y jabón para cuidar nuestra salud

Primaria 3er y 4.° grado

Horario: 4:30 p.m. a 5:00 p.m.

Tema: Protegemos nuestra salud al lavarnos las manos con agua y jabón

Primaria 5.° y 6.° grado

Horario: 5:00 p.m. a 5:30 p.m.

Tema: La importancia del jabón en nuestras vidas

Secundaria

Secundaria 1er y 2.° grado

Horario: 8:30 a. m. a 9:00 a. m.

Tema: Indagamos científicamente sobre la capacidad pulmonar: planteamos nuestra hipótesis y diseñamos el plan de indagación

Secundaria 3er y 4.° grado

Horario: 9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Tema: Expresamos la contaminación del aire causada por las cocinas tradicionales, haciendo uso los números racionales

Secundaria 5.° grado

Horario: 9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Tema: Argumentamos propuestas sobre el volumen de agua que las familias necesitan para el cuidado de su salud

Secundaria 1er a 5.° grado

Horario: 10:00 a. m. a 10:30 a. m.

Tema: Educación para el trabajo 1.er y 2.° grado Promovemos el cuidado de la salud y el ambiente a partir de las necesidades de las personas de mi comunidad

Experiencia de aprendizaje: Asumimos acciones y promovemos el cuidado de la salud y del ambiente a partir de ideas novedosas y creativas.

Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.

