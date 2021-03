Después de altas cifras de contagios y muertes por COVID-19 en todo el mundo, la vacuna se ha convertido en la esperanza para frenar la enfermedad. Sin embargo, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que no se puede bajar la guardia a pesar de que las dosis son vitales para prevenir efectos a largo plazo.

Los expertos advierten que los casos por coronavirus pueden continuar incrementando aunque continúen avanzando las campañas de vacunación. Conozca aquí 5 razones por las cuales esto podría suceder:

1. Las vacunas tardan en hacer efecto

Las vacunas aplicadas hasta el momento son de dos dosis, de estas se ha comprobado que existe una respuesta inmune que se activa aproximadamente dos semanas después de aplicar las vacunas.

“Sin embargo, es realmente la segunda dosis la que luego aumenta esa respuesta inmune y la inmunidad ya adquirida se vuelve aún más fuerte después de su aplicación dentro de un período de tiempo más corto”, señala la OMS.

Asimismo, médicos aseguran que si días o una semana después de la vacuna, el paciente se expone al coronavirus, podría contraer la enfermedad. “Sigues vulnerable a la infección y puedes transmitir el virus a otras personas”, le dijo a BBC Mundo el doctor Julian Tang, virólogo de la Universidad de Leicester, en Reino Unido.

Por otro lado, esta comprobado que al exponerse semanas después al virus, a pesar de recibir las dosis requeridas, es posible volver a infectarse.

2. No hay suficientes vacunados

A pesar de los grandes esfuerzos de vacunación en Chile, aún se pueden ver un repunte de casos similar al de junio y julio pasado, los peores momentos del COVID-19 en el país que lo llevaron a una estricta cuarentena. Durante el mes de febrero, volvió a rondar los 5.000 nuevos casos por día.

Bien se sabe, que el país sudamericano se ubica en el quinto lugar mundial en dosis administradas por cada 100 habitantes, según el rastreo de vacunas que realiza la Universidad de Oxford (Inglaterra). Solo superado por Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos.

“No hay contradicción entre el aumento de los casos y las vacunas. Realmente estaríamos pidiendo algo que no se puede esperar de las vacunas. Las vacunas no actúan de inmediato”, le explicó a BBC Mundo el doctor Juan Carlos Said, máster en Salud Pública por el Imperial College de Londres.

“En términos poblacionales, para bajar el número de hospitalizaciones y de muertes, la vacuna es efectiva cuando el 80% de la población está vacunada”, precisó.

La vacuna es efectiva cuando el 80% de la población está vacunada, precisan los especialistas. Hasta entonces, es importante mantener las medidas de prevención. (Foto: Getty Images)

3. Relajación ciudadana

En algunos casos, ante la inoculación los ciudadanos se relajaron con el resto de las medidas de protección. Este también fue el caso de Chile y en otro países en donde el virus continúa replicándose.

“El aumento de casos en Chile, tiene que ver principalmente con el relajamiento de las normas de autocuidado durante el verano, lo que ha sucedido también en otros países del mundo”, señaló el Ministerio de Salud.

Otra situación de descuido se ha comprobado por los expertos. Los ciudadanos evaden las restricciones de movilidad a consecuencia de “una fatiga respecto a la pandemia y, si al comienzo la población fue muy adherente a las medidas y restricciones, la fragilidad económica y social” ahora lo evita, explica Said.

La eficacia de las vacunas puede peligrar si hay un contacto masivo entre población vacunada e infectados por la variante de Manaos (Brasil), según los científicos. (Foto: Carl de Souza / AFP)

4. Distintos ritmos de vacunación en los países

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus se lo advirtió recientemente a Gobiernos y farmacéuticas: “A menos que eliminemos el virus en todas partes, podríamos terminar en el punto de partida”.

Según datos del organismo, tres cuartas partes de las personas vacunadas viven en 10 países ricos que suponen el 60% del PIB mundial en conjunto. Además, se refleja otra realidad, 130 países, donde viven 2.500 millones de personas, todavía apenas han podido comenzar a vacunar.

“Todos los Gobiernos tienen la obligación de defender a su propia gente, pero una vez que los países han vacunado a sus propios trabajadores de la salud y a las personas mayores, la mejor manera de proteger al resto de su propia población es compartir las vacunas para que otros países puedan hacer lo mismo”, explicó el dirigente de la OMS.

Adhanom Gebreyesus, mencionó también a los medios de comunicación internacionales que “cuanto más tiempo se tarda en vacunar a las personas con mayor riesgo en todas partes, más oportunidades le damos al virus de mutar y evadir las vacunas”.

5. Niños aún sin vacunas

La desigualdad económica no solo es una problemática para lograr inocular a todos los habitantes del mundo, sino también la generacional, pues aún no existen todavía vacunas específicas para los niños.

Sin embargo, se conoce que hay distintos ensayos en marcha, como los de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que están tratando de verificar si las actuales vacunas son efectivas y seguras en los niños.

Hay distintos ensayos para comprobar la efectividad de las vacunas del COVID-19 en los niños, pero aún no están disponibles. (Foto: Getty Images)

Estas investigaciones recién han comenzado y aún les queda un camino largo por recorrer, según los anuncios de cada firma.

“Así que, por el momento, esos grupos de edad seguirán estando en riesgo de contraer enfermedades e infecciones y podrán transmitirlo a otras personas”, explica experta de la OMS Katherine O’Brien en un informe de la organización.

