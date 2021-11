Miro a las víctimas y no puedo creer lo que ven mis ojos. Cada mujer se sentaba junto a un barbero. Frente a mí se sienta una mujer joven. Mis manos se congelan y no puedo mover mis dedos... Un amigo parado a mi lado me grita «¡Recuerda, te van a matar, el asesino te está mirando y tú estás trabajando muy lento!». Muevo los dedos de mi mano sucia, corto el cabello de la mujer y lo tiro en la maleta. La mujer se pone de pie... Otra ocupa su lugar... Ella sostiene mi mano queriendo besarla y dice «Se lo ruego, dígame, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Es el fin para nosotros?». Ella llora y me pregunta si la muerte será larga y difícil, si morirán con gas o por choque eléctrico. No le contesto... No puedo decirle la verdad y confortarla. Toda la conversación dura solo unos pocos segundos, el tiempo que tardo en cortarle el cabello. Volteo la cabeza porque me avergüenza mirarla a los ojos. El asesino que está parado cerca grita «¡Corte más rápido!». Así las víctimas pasan una tras otra y las tijeras cortan el cabello sin detenerse. Alrededor todo es llanto y gritos, y nosotros tenemos que ver todo y permanecer callados [2].