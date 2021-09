Vive una experiencia similar de los astronautas y desplázate en la gravedad cero a través del “Zero G Experience” en el Kennedy Space Center en Merrit Island de Florida, Estados Unidos gracias a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). Desde niños, siempre hemos soñado conocer el espacio y saber qué se puede hacer en un cohete espacial, pues ahora estás muy cerca de conocer esa increíble experiencia.

La NASA, a través de UPAL, Red Rock Rebels, LATAM e Inkaterra, presentan el NASA International Space Apps Challenge Cusco - “The Power of Ten”, que en su décimo evento han escogido a las ciudades más conmemorativas de cada país como sede de su concurso global, siendo Cusco una de ellas.

El evento se realizará el 2 y 3 de octubre de 2021, en esta ocasión en la ciudad de Cusco, sede de una de las maravillas del mundo (Machu Picchu). En esta edición el programa se llevará a cabo de manera virtual (para los participantes). El premio de esta sede (Cusco) incluye un pasaje aéreo al destino, estadía y experiencia Zero G en Estados Unidos.

“La NASA a través del NASA International Space Apps Challenge busca la ayuda de todos los habitantes del planeta para resolver retos reales en la tierra así como en el espacio a través de propuestas innovadoras y la UPAL se une a este desafío”, indicó el Director General de la Universidad Privada Peruano Alemana, José Eduardo Castillo Carazas.

Sobre el evento y los retos

Este concurso es una hackaton que busca personas creativas, los participantes tendrán la oportunidad de idear nuevas propuestas para mejoras en la tierra, así como en el espacio. Para participar, los interesados deben conformar equipos de 4 a 5 integrantes, quienes tienen que realizar retos, entre los cuales destacan:

COVID-19: Calcula el riesgo / COVID 19: Calculate the risk

Descripción del reto: Elaborar un aplicativo de celular que proporciona advertencias de riesgo de Covid-19 individualizadas y focalizadas a través de geolocalización para orientar la conciencia social y seguridad sanitaria.

Espacio para el cambio / Space For Change

Descripción del reto: Identificar regiones donde los riesgos ambientales sean marginalizados y diseñar soluciones que permitan resultados equitativos.

Tú eres mi rayo de sol / You Are My Sunshine

Descripción del reto: Desarrollar una aplicación móvil para acceder a la información en el portal de servicios web de la NASA sobre predicciones mundiales de recursos de energía renovable (POWER) y proporcionar información útil sobre la luz solar al público en general.

¡Alerta! Las cosas se están calentando / Warning Things Are Heating Up!

Descripción del reto: Construir una herramienta que utilice observaciones de la tierra (EO), datos de fuentes colaborativas y modelos para brindar advertencias sobre los impactos potenciales de estos eventos, junto con una guía sobre las medidas de mitigación

Camino a Marte: ¿Puedes mantener viva a tu tripulación? / The Trail to Mars: Can You Keep Your Crew Alive?

Descripción del reto: Crear un juego educativo para estudiantes de secundaria (aproximadamente 10 a 14 años) que se centre en mantener un avatar vivo y saludable durante un viaje de la tierra a Marte y viceversa, y que identifique los desafíos más difíciles y los mayores riesgos involucrados en vuelos espaciales tripulados.

De esta manera la UPAL continúa posicionándose como una universidad con un nuevo ecosistema de aprendizaje donde incentiva los estudiantes a co-crear y prototipar constantemente a través de sus alianzas y relacionamiento con entidades peruanas y extranjeras.

El evento actualmente es co-organizado por la UPAL y otras instituciones de talla internacional como: Inkaterra (Hosting Partner), Latam Airlines (Traveling Partner), y Red Rock Rebels (Co-organizador)