Este lunes 4 de octubre se produce una nueva caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram. Es por ello que muchos usuarios han decidido acudir a Telegram en los últimos minutos. Si eres uno de ellos, te contamos una información que debes tener en cuenta sobre esta plataforma de mensajería creada por Pável Dúrov.

Este desperfecto en las populares redes sociales generó que miles de usuarios dejaran su opinión en Twitter, señalando que no podían enviar mensajes ni tampoco videos o fotos. Y, además, empiecen a usar Telegram.

En el caso particular de WhatsApp, el portal Downdetector reportó que esta plataforma no solo tuvo un problema al enviar elementos multimedia, sino también que no se podían ni realizar llamadas ni videollamadas. Tampoco el envío de archivos, fotos y videos. Ante ello, muchas personas ‘migraron’ a Telegram, pero...¿Sabes por qué deberías tener cuidado en usarlo solo para este tipo de circunstancias?

¿Cómo crear una cuenta de Telegram?

Para crear una cuenta en Telegram es bastante fácil: solo necesitas colocar tu número de teléfono celular y recibirás un código de confirmación. Cuando lo hagas, podrás chatear con total normalidad.

Sin embargo, como siempre pasamos de largo, la política de Telegram dice muchas cosas y debes tomar en cuenta.

El riesgo de usar Telegram solo cuando cae WhatsApp

Si WhatsApp se cae y necesitas chatear urgentemente, puedes usar la otra alternativa; de lo contrario, “si dejas de usar Telegram y no te conectas en seis meses, tu cuenta será eliminada junto con todos los mensajes, los archivos, contactos y cualquier otro dato que almacena en la nube”.

El jurista Jorge Morell, especializado en derecho tecnológico y autor del blog Términos y Condiciones, explicó a eldiario.es que “en noviembre del año pasado cambiaron su política de privacidad, y sobre todo sus FAQs, que es donde hicieron la mayoría de los cambios importantes”.

Entre esas modificaciones estaba la "autodestrucción de cuentas" tras seis meses de inactividad. Los cambios en la política de privacidad de Telegram se produjeron el 19 de noviembre, así que el plazo se cumple el próximo 19 de mayo, que será cuando el servicio creado por los hermanos Durov, previsiblemente, comience a eliminar cuentas.

Ahora ya estás advertido. Si WhatsApp no se cae durante buen tiempo y no utilizas Telegram durante varios meses, todos tus archivos pueden estar en peligro de desaparecer y no podrás volverte a registrar.

