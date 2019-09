Esto ocurre si traduces Cardi B en Google Traductor: resultado es viral

¿Alguna vez quisiste saber qué decía el traductor sobre la intérprete? Una de las raperas que están próximas a cantar en el Rock en Rio es Cardi B. Con sus éxitos "I like it" y "Ring" ahora está bajo el ojo de la tormenta no por otro escándalo, sino por un posible error de parte de Google Translate que ha generado que se vuelva viral.

Resulta que la intérprete creadora de la Invasión a la privacidad tiene una curiosidad en el traductor de Google que muchos fans han quedado realmente furiosos y sus enemigos, felices. ¿De qué se trata?

Belcalis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, tiene un serio problema con Google Translate. Si colocas el nombre artístico de la rapera en el traductor y seleccionas los idiomas urdu a español, notarás que algo realmente insólito y sorprendente te aparecerá en la pantalla de tu celular.

Aunque Cardi B sea un nombre artístico, para Google Translate esa palabra unida con una letra significan "K kurdo".

El kurdo​ es un pueblo indoeuropeo que habita en la región montañosa del Kurdistán, en Asia Occidental, repartida principalmente entre los Estados soberanos de Siria, Irak, Turquía e Irán.

Incluso también hay un idioma que se llama kurdo y que es una lengua indoirania hablada en la región llamada Kurdistán, que incluye poblaciones kurdas en partes de Irán, Irak, Siria y Turquía. Lo hablan entre 25 y 30 millones de personas, aunque los datos no son exactos.

Es de esta forma que Cardi B nuevamente se expone frente a todos con un error que podría eliminarse en los próximos días por Google Traductor. ¿Lo has comprobado?