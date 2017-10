Gamers: 6 increíbles videojuegos que se lanzarán antes de fin de año [VIDEO y FOTOS]

Este 2017 ha sido un gran año para el mundo de los videojuegos, con el estreno de títulos muy esperados por los gamers como “Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Resident Evil 7” o el reciente lanzamiento de “FIFA 18”, sin embargo lo mejor aún está por llegar. “Vamos a tener un cierre de año muy emocionante con las nuevas entregas de sagas consagradas, tanto en deportes como en aventura, algunas de las cuales incluso incorporarán nuevas tecnologías como realidad virtual”, explica Pamela Flores, Gerente General de Mercado Libre Perú.



A continuación, Mercado Libre nos presenta una lista con los 6 títulos más esperados que serán lanzados antes de fin de año, que incluye fechas de presentación y las plataformas para las cuales estarán disponibles. Toma nota:



Assassin's Creed: Origins



Vuelve el credo de los asesinos, y esta nueva entrega nos mostrará los orígenes de la hermandad, la cual nació en Egipto. El protagonista de la historia es Bayek, el último de los Medjay, un linaje de protectores ancestrales. Nuestro héroe dispondrá de una serie de habilidades únicas, como controlar su águila, la cual será esencial para observar a los enemigos y planificar ataques. Assassin’s Creed Origins saldrá a la venta el 27 de octubre para PS4, Xbox y PC.



Super Mario Odyssey



El nuevo videojuego desarrollado por Nintendo estará disponible exclusivamente para su consola Nintendo Switch. En esta entrega, el popular fontanero recorrerá un peligroso mundo en 3D, que recuerda mucho a la serie en Game Cube. Super Mario Odyssey también nos ofrecerá mejores gráficos y nuevas habilidades para poder derrotar al Browser. El videojuego saldrá a la venta este 27 de octubre.



Call of Duty: World War II



Sledgehammer Games y Activision nos traen el famoso shooter de acción, esta vez ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En este nuevo capítulo tendremos la historia de los soldados estadounidense Ronald Red Daniels y Jewish American, quienes vivirán acontecimientos como el desembarco de Normandía o la ocupación Nazi de Francia y Bélgica. Una vez el modo online será lo mejor del juego que estará disponible desde el 3 de noviembre para PS4, Xbox, y PC.



Need for Speed Payback



También llamado Need for Speed 2018, marca el retorno de la famosa saga de carreras, que incluso fue llevada al cine por Hollywood. La gran novedad de esta entrega es que tendrá una continuación de 3 años. Como siempre, uno de los mejores puntos del juego será la musicalización con temas de Spoon, Bonobo, Rae Sremmurd, Queens Of The Stone Age, Warbly Jets, Tom Morello, entre otros. El juego sale a la venta el 10 de noviembre para PS4, PC, y Xbox One.



Pokémon Ultrasol y Ultraluna



Nintendo nos trae las revisiones ampliadas de Pokémon Sol y Luna cuyo personaje principal vivirá nuevas aventuras ambientadas en las tierras de Alola. En su último tráiler, Pokémon Ultrasol y Ultraluna nos muestra Ultrópolis, un reino distante en la donde la luz ha sido devorada por el Pokémon psíquico Nezcrozma, quien también asimilará a los icónicos legendarios Lunala y Solgaleo. El juego se venderá desde el 17 de noviembre para Nintendo 3DS.



Doom VFR



La esperada llegada de Doom al universo de la realidad virtual se producirá en diciembre. Bethesda e id Software nos traen como nuevo personaje a un humano cibernético que ha sido vuelto a la vida mediante un cerebro artificial, cuya misión será exterminar demonios en marte. Doom VFR saldrá a la venta el 1 de diciembre para PlayStation 4 y PC.