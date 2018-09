Shadow of the Tomb Raider: Videojuego donde Perú tiene participación especial

Tomb Raider , unos de los juegos de video más vendidos en todo el mundo, está de regresó con Shadow of the Tomb Raider. El personaje icónico de Lara Croft marcó un antes y un después en el mundo de las consolas.



La trilogía de reinicio de la historia de Lara Croft llegó a su fin este 14 de setiembre con el esperado Shadow of the Tomb Raider, tercera entrega de la serie que comenzó en el año 2013.



La historia empieza unos dos meses después de los eventos de Rise of the Tomb Raider. Lara Croft viaja a México y más tarde a Perú, para detener un evento apocalíptico. No obstante, ella misma termina por iniciarlo, matando accidentalmente a decenas de personas inocentes. Cargada de culpa, Lara se siente responsable por lo ocurrido. En lugar de intentar sobrevivir, la historia se basa en una Lara que comete errores y se enfrenta a las consecuencias; tratando de hacer del mundo un lugar mejor y entender su lugar en él.



La nueva entrega, Shadow of the Tomb Raider es además una nueva oportunidad para introducir mecánicas nunca vistas en la saga; herramientas de combates como el arco jugará un papel importante, aunque también podremos colocar trampas para acabar con nuestros enemigos.



Shadow of the Tomb Raider ya se encuentra disponible en Perú en tiendas especializadas y en tiendas por departamento. El nuevo videojuego de Lara Croft tiene un valor de S/ 239.