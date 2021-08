Con el paso del tiempo, hay más posibilidades de que se malogre la pantalla de tu celular. Esto debido a que los smartphones tienen componentes de vidrio o no tienen un marco alrededor. Además, ahora el tamaño de estas ha aumentado debido a esa última característica.

En la actualidad existen dispositivos que cuentan con Gorilla Glass para la protección de pantallas, pero no es el caso de todos. Así que, para no que no sufras con este recurrente problema con pantallas, te traemos algunas recomendaciones que puedes tomar en cuenta.

1. UTILIZA MICAS PROTECTORAS

Es importante que se le coloque una lámina transparente que la cubra casi toda la pantalla. Para esto puedes usar las de cristal templado, ya que ofrece una mayor resistencia. Con esto vas a prevenir futuros arañazos o impactos.

2. USA FUNDAS PROTECTORES

Uno de los accesorios más comunes y más importantes es la funda protectora. Con ella evitarás golpes en las esquinas y abolladuras. Ahora puedes encontrar diversos diseños y colores que le dan una protección total.

3. ALÉJALOS DEL AGUA

Este elemento no rompe la pantalla, pero si se introduce dentro del equipo, puede empezar a fallar. Los daños recaerían sobre el display y las conexiones internas. Es por eso que es importante mantener los celulares alejados.

Trata de evitar que le caiga agua o algún líquido que pueda malograr tu celular.

4. PROTECTORES LÍQUIDOS

Si bien es importante mantener tu celular lejos del agua, existen líquidos que ayudan a cuidarlo. Las soluciones líquidas actúan como un escudo que absorbe el impacto y son totalmente transparentes. Sin embargo, este sistema no es muy sencillo de encontrar.

5. TEN CUIDADO DONDE LO PONES

No pongas un objeto pesado, como una laptop o mochila, sobre tu celular. Esto podría ocasionar que eventualmente se rompa la pantalla. También trata de evitar colocarlo en el bolsillo trasero de tus pantalones o al filo de una superficie.