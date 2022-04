Alcalde de Moche hace pasar vergüenza a Pedro Castillo

Duración: 01:31

Arturo Fernández Bazán, alcalde de Moche, rechazó la placa que le entregó el presidente Pedro Castillo en el patio de honor de Palacio de Gobierno. “Se lo devuelvo porque no quiero eso. Quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí”, destacó el burgomaestre. (Fuente:@Ciudad de Laredo)