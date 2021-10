Las puertas del santuario del Señor de los Milagros se abrieron este lunes en el centro de Lima para que miles de devotos puedan visitarlo y rezar frente a sus andas, pues por segundo año consecutivo no puede salir en su multitudinaria procesión por la pandemia. No es la primera vez que ocurre un suceso así, pues en la Guerra del Pacífico contra Chile a finales del siglo XIX también se obstaculizó para que no salga a las calles la imagen del Cristo crucificado en octubre. (Fuente: EFE)