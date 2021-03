La integrante de Esto es Guerra no tolera las críticas y bloquea de sus redes sociales al periodista de espectáculos Samuel Suárez. El administrador de la cuenta de Instagram, Instarándula, indicó que se siente sorprendido por la reacción de Alejandra Baigorria. Como se recuerda, el comunicador la criticó porque hizo una publicación defendiendo a Said Palao de la denuncia de Aleska Zambrano por plantar a su hija y no querer aumentar la pensión. (FUENTE: Instarándula)