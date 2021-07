¡Les ‘sacaron la vuelta’! No hay nada más doloroso que descubrir que la persona que amas tiene a alguien más en su corazoncito. Algunos famosos no fueron ajenos a estas terribles experiencias, Will Smith, el recordado ’'Terminator’' Arnold Schwarzenegger, Demi Moore protagonista de ’'La Sombra del Amor’' y Vadhir Derbez son algunos a quienes no les fue muy bien en el terreno del amor. En este video entérate más sobre sus desafortunadas experiencias amorosas.