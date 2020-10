New York City FC y D.C. United, de la liga de fútbol norteamericana (MLS), no permitirán que tres futbolistas peruanos no jueguen por Perú en el arranque de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022. Alexander Callens, Edison Flores y Yordy Reyna, serán baja en los partidos ante Paraguay. [Fuente: América TV]