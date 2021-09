A pocos días para enfrentar a Brasil en el estadio Arena de Pernanbuco de Recife por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022, el partido aún no se sabe si se va a jugar. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol han tomado algunas previsiones para no pasar lo mismo que sucedió en San Paulo en el partido Brasil vs Argentina. En el siguiente video, entérate de todos los detalles.