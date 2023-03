Rainer Torres y la vez que Ramón Quiroga no lo quiso en la ‘U’

Duración: 04:59

Reiner Torres, ex volante crema, estuvo en ‘La fe de Cuto’ y recordó entre risas la primera vez que llegó a la ‘U’ y fue ‘choteado’ por Ramón Quiroga, técnico del equipo en ese momento. “Yo no te he pedido en mi equipo, yo he pedido a Pizarro o Guerrero”, fueron las palabras del popular ‘Loco’ Quiroga.