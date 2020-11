“Trump lo que ha dicho es verdad. Yo no quiero que vengan otros hispanos de cualquier país, así sea de mi país, Perú, y no pague taxes (impuestos) porque no es fair (justo). Si otro hispano viene, no paga taxes, roba y vive del gobierno, ahí yo también soy racista. Ahí también yo digo: “Fuera””, dijo la peruana a la cadena internacional Deutsche Welle en una marcha de ‘Latinos por Trump’ en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida. (Video: DW)