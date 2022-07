‘Al fondo hay sitio’: Charito llora al ver a Joel sufriendo por Fernanda y sus gemelos

Duración: 01:26

NO LO SUPERA. Una de las noticias más impactantes de ‘Al fondo hay sitio’ es que Joel González y Fernanda de las Casas no terminaron juntos y sus gemelos en realidad nunca existieron; esto no puede ser superado por el ‘niño cara de pez’ y su dolor también afecta a Charito, su madre, quien al verlo hablando del tema rompe en llanto. (VIDEO: América TV)