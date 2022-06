Christian Nodal rompe en llanto en pleno concierto: “No soy un buen ejemplo de ser humano”

Duración: 00:43

Christian Nodal no aguantó más las burlas en su contra y se sinceró con su público en un reciente concierte en Colombia. “Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano”, expresó la expareja de Belinda. Fuente: [TikTok]