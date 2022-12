Usuarios arremeten contra Daniela por regalar pelotas de plástico a niños de la calle: “¿Eso regalaste? Puedes dar más”

Duración: 01:00

El 23 de diciembre de 2022, Daniela Darcourt salió a las calles para regalar pelotas de plástico a los niños de bajos recursos económicos. Sin embargo, esta iniciativa no fue del agrado de algunos de sus seguidores, quienes la criticaron: “Tiene tanta plata y regala pelotas que se rompen en un día. Como se nota que lo hizo con lo que le sobra y no con amor. Si no por cumplir”, “¿Solo eso regalaste?, ¿unas simples pelotas? Puedes dar más, necesitan ropa, comida. Yo sí di muchos víveres y no necesito poner videos de ayuda”, expresaron los usuarios, VIDEO: Instagram/@danieladarcourtoficial