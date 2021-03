Danny Rosales sufrió un accidente cuando iba en un taxi y chocó con una moto que, felizmente, no pasó a mayores. El integrante de ‘El Wasap de JB’ tomó con humor este episodio. “No ha sido mi culpa, yo no estaba manejando para empezar. Felizmente, ha sido un susto, gracias chicos, (ellos) han sabido entender. El señor que se j... (por no fijarse) yo le pedido disculpas a los chicos, yo solamente iba de pasajero”, dijo el comediante. (Video: Danny Rosales/Instagram)