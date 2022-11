Gino Pesaressi asegura que un problema en el cierre de su vestimenta provocó que termine en sentenciado

Duración: 02:09

Gino Pesaressi, quien cayó en sentencia para la próxima semana junto a Milena Zárate, resaltó que tuvo problema con su vestuario durante uno de los bailes. “Lamentablemente la ropa no me la pusieron como habíamos practicado. El cierre se atascó con la ropa. Tuve que salir así. Lo que, obviamente, me restó puntos”, manifestó. (Fuente: América TV)