Gisela Valcárcel no traerá ‘La Casa de los famosos’ a Perú: “No me gusta para hacerlo”

Gisela Valcárcel descartó traer el formato de ‘La Casa de los famosos’ a Perú porque no le gusta y porque ya hizo un programa similar hace muchos años. “Yo he hecho algo parecido hace años y es buen duero hacerlo, hice algo así y no repetiría”, comentó en vivo. (Video: Instagram)