Gisela Valcárcel sorprendió a todos las noche de este sábado en “Reinas del Show” al dejar entrever que había conocido a ‘alguien’ durante el último viaje a Europa. Todo ocurrió cuando Tilsa Lozano le consultó al respecto y la ‘Señito’ no se corrió. “Te voy a responder con esto Tilsa, si yo digo que si alguien podría quedar herido y si digo que no, bueno... Lo único que voy a decir, es que lo dejo así, porque yo soy la reina de lo que dije y lo que no dije”, respondió la popular conductora sobre su situación sentimental.