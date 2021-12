Giselo prueba la ensalada navideña de Janet Barboza y le da dolor de barriga en pleno programa

Duración: 01:35

La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, preparó una ensalada para la cena navideña y pidió a Christian Domínguez y a Edson Dávila que prueben su sazón. Sin embargo, fiel a su estilo, Giselo no puso buena cara al probar el plato y a los segundos se agarró la barriga del dolor. “Esto no está en mi contrato... la verdad no está mal, está pésimo, no me ha gustado, le falta sal”, dijo. Video: América Hoy.