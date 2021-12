‘Giselo’ trolea a Yahaira Plasencia por no escogerlo como refuerzo: “¿Qué tengo que hacer? ¿Dominar la pelota?” | VIDEO Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, no deja de sorprender con sus ocurrencias en “El Artista del Año” y esta vez increpó a Yahaira Plasencia por no haberlo escogido a él en vez de a Son Tentación para que sea su refuerzo en la semifinal del reality. “Estoy molesto porque somos amigos y debí cantar con ella aquí. Yo me sé todos sus temas y de verdad no entiendo por qué (no lo eligió). ¿Qué tengo que hacer para que me llames? ¿Dominar la pelota derrepente?”, manifestó. (Fuente América TV)