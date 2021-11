Tras recientes rumores de un posible romance entre Hugo García y la conocida influencer Luana Barrón, el chico reality decidió aclarar la situación y descartó cualquier tipo de vínculo. “La gente va a especular, pero no hay nada... Están inventando cosas, obviamente si me ven conversando en el oído de Luana es porque en el lugar hay bulla. No hay nada más que una amistad, sabe que la aprecio un montón”, dijo. Video: América Televisión.