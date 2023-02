Rebeca Escribens reprocha a John Kelvin EN VIVO: “Sigue involucrando a los niños, sus actos lo dañan”

Duración: 02:55

La conductora Rebeca Escribens no fue ajena a la detención del cumbiambero John Kelvin por no respetar la orden de alejamiento contra su expareja Dalia Durán. “No tiene cuándo salir de tremendo problema, lo peor es que sigue involucrando a los niños, no son conscientes que sus actos los están dañando emocionalmente”, dijo. Video: América TV.