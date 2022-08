Yahaira Plasencia y su crítica a la dupla con Brunella Torpoco: “Cantar salsa no es fácil, hay que tener sabor”

Duración: 01:56

¡ASU! Gisela Valcárcel le pidió a Yahaira Plasencia que elija entre las duplas de Brunella Torpoco y Bryan Arámbulo. La cantante saludó la presentación de la chalaca; sin embargo, remarcó que la salsa es un género musical complicado y que el participante no logró convencerla. “A Manuel, entraste en otro tono y después te acomodaste, me imagino que sí te has dado cuenta. Hacer salsa no es fácil, el tempo también es complicado, el sabor hay que tenerlo, es distinto (…) Es difícil tener a Brunella al costado y tratar de llevarle el ritmo y el sabor”, dijo. (VIDEO: América TV.)