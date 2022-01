‘Melcochita’ reaparece tras dar positivo a COVID-19 y da recomendación: “Anden con sus dos mascarillas”

Duración: 00:50

DE MALAS. Pablo Villanueva, el popular ‘Melcochita’, informó que dio positivo a COVID-19. El cómico publicó un video en Instagram sobre su estado de salud y pidió disculpas a sus fans, ya que no podrá presentarse este sábado en la Herradura. Además, el sonero de 85 años dio un mensaje concientización ante el avance del virus por la varitante Ómicron. “Me hice una prueba y he salido positivo al virus. Así tengan la vacuna siempre anden con sus dos mascarillas. Lo mío no es tan grave”, manifestó. (VIDEO: @melcochitaoficial).